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Adana'da Gaziler Günü kutlanıyor

1 saat önce

Adana'da Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Adana'da Gaziler Günü kutlanıyor, System.String[]

Adana'da Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.


Atatürk Parkı'nda düzenlenen tören, Atatürk anıtına Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanlığı ile Muharip Gaziler Derneği çelenklerinin sunumuyla başladı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasıyla devam etti.


Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şube Başkanı Coşkun Adaber, Türk milletinin ve kahraman ordusunun, hainlere hiçbir zaman fırsat vermeyeceğini belirterek, "Her geçen gün daha da güçlenen, şan ve şeref timsali Türk ordusununu, dün olduğu gibi yarın da vatanımızın hürriyet ve bağımsızlığının en büyük güvencesi ve dayanağı olacaktır" diye konuştu.


Törene, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Vekili, 10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Gürel Özusta, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri, gaziler ve yakınları katıldı. - ADANA

Gaziler Günü, Piyade, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:20 Kaynak: İHA
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