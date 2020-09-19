Adana'da Gaziler Günü törenle kutlandı - Son Dakika

ADANA'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri, koronavirüs salgını nedeniyle katılımın sınırlı tutulduğu törenle kutlandı.

Merkez Seyhan ilçesi Atatürk Parkı'nda düzenlenen törene Adana Valisi Süleyman Elban, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Vekili Mustafa Cüneyt Arıkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şube Başkanı Coşkun Adaber ile askeri erkan katıldı. Pandemi koşulları göz önüne alınarak hazırlanan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şube Başkanı Coşkun Adaber, bu tarihin tüm gazilerin şeref günü olduğunu belirterek, "19 Eylül, muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan, fedakar ve kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür. Gaziler Günü kutlu olsun. Bu onurlu gün dolayısıyla, en büyük Gazi, Mustafa Kemal Atatürk 'ü ve silah arkadaşlarını, aramızdan ayrılan tüm gazilerimizi ve vatan uğrunda toprağa düşen şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olanlara sağlık diliyorum" dedi.

Tören, konuşmaların ardından sona erdi.