Yüzen barakadan ve kıyıdan göle giren 2 kişinin cesetleri bulundu - Son Dakika
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Yüzen barakadan ve kıyıdan göle giren 2 kişinin cesetleri bulundu

28.08.2022 11:21
Yüzen barakadan ve kıyıdan göle giren 2 kişinin cesetleri bulundu

ADANA'da, gece Seyhan Baraj Gölü'ndeki yüzen barakadan suya giren İbrahim Taner Fındık (47) ile başka bölgede yüzerken gözden kaybolan Vedat Dalkılıç'ın (30) cansız bedenleri bulundu.

ADANA'da, gece Seyhan Baraj Gölü'ndeki yüzen barakadan suya giren İbrahim Taner Fındık (47) ile başka bölgede yüzerken gözden kaybolan Vedat Dalkılıç'ın (30) cansız bedenleri bulundu. Kıyıya çıkarılan cesetler, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda gece saatlerinde yürüyüş yapanlar, Seyhan Baraj Gölü'nden çığlıklar geldiğini duydu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, göl kıyısında erkeğe ait kıyafetler gördü. Bölgeye su altı polisi sevk edildi. Arama-kurtarma botuyla yapılan çalışmada, suya giren kişi bulunamadı. Olaydan yaklaşık 1 saat sonra göldeki yüzen barakada alkol alarak suya girdiği iddia edilen İbrahim Taner Fındık da gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen su altı polisi, gölde arama yaptı ancak Fındık'a ulaşamadı. Gölde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Su Altı Grup Amirliği ekipleri, yüzen barakadan suya giren Fındık ile diğer kişinin cesetlerini buldu. Kıyıya çıkarılan diğer cesedin, Vedat Dalkılıç'a ait olduğu belirlendi. Cesetler, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


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Kaynak: DHA

Seyhan Baraj Gölü, İbrahim Taner, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüzen barakadan ve kıyıdan göle giren 2 kişinin cesetleri bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yüzen barakadan ve kıyıdan göle giren 2 kişinin cesetleri bulundu - Son Dakika
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