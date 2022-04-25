Adana'da gece yarısı korkunç olay: Küçük kız dokuzuncu kattan cipin üzerine düştü - Son Dakika
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Adana'da gece yarısı korkunç olay: Küçük kız dokuzuncu kattan cipin üzerine düştü

25.04.2022 09:02

Adana'da 12 yaşındaki kız çocuğu anneanne ve dedesiyle oturduğu 13 katlı apartmanın 9'uncu katındaki balkonundan bilinmeyen bir nedenle park halindeki cipin üzerine düştü. Ağır yaralanan kız çocuğu, hastanede tedavi altına alındı.

Adana'nın Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki 13 katlı bir apartmanda saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, anneannesi ve dedesiyle yaşayan ortaokul öğrencisi E.S.K., 9'uncu kattaki dairenin balkonuna çıktı. Bir süre sonra kız çocuğu, bilinmeyen nedenle balkondan apartmanın otoparkında duran cipin üzerine düştü.

Gece yarısı korkunç olay!

DEDESİ GÜRÜLTÜYE UYANMIŞ

Gürültüye uyanan E.S.K.'nin dedesi, balkona çıktığında torunu aracın üzerinde hareketsiz yattığını gördü. Hemen torunlarının yanına koşan anneanne ve dede, kız çocuğunu özel araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Gece yarısı korkunç olay!

KIZ ÇOCUĞUNUN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, E.S.K.'nin düştüğü balkonda incelemelerde bulundu. Hastanede tedavi altına alınan E.S.K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gece yarısı korkunç olay!
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Osmangazi, Sarıçam, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da gece yarısı korkunç olay: Küçük kız dokuzuncu kattan cipin üzerine düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da gece yarısı korkunç olay: Küçük kız dokuzuncu kattan cipin üzerine düştü - Son Dakika
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