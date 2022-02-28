Adana'da geçen hafta ruhsatsız 84 silah ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da geçen hafta ruhsatsız 84 silah ele geçirildi

28.02.2022 12:12
Adana'da geçen hafta ruhsatsız 84 silah ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerinin geçen hafta gerçekleştirdiği denetimlerde ruhsatsız 84 silah ele geçirildi.

Adana'da polis ekiplerinin geçen hafta gerçekleştirdiği denetimlerde ruhsatsız 84 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 21-27 Şubat'ta denetim yaptı.

Denetimlerde, ruhsatsız 59 tabanca, 15 av tüfeği ve 10 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 384 mermi ve 47 kartuş bulundu.

Ekipler ayrıca otomobil, 14 motosiklet ve 3 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu belirledi.

Farklı suçlardan aranan 419 kişi de bu denetimlerde yakalandı.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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