Adana'da geçen yıl 116 kişi terör suçundan tutuklandı - Son Dakika

ADANA'da, 2019 yılında polis tarafından düzenlenen 177 terör operasyonunda yakalanan 542 şüpheliden 116'sı tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl terör örgütleri üyelerine yönelik 177 operasyon gerçekleştirdi. Eş zamanlı baskınlar düzenlenerek gerçekleştirilen operasyonlarda 542 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise, 37 av tüfeği, 34 tabanca, 839 mermi, 491 av tüfeği fişeği, 2 el bombası, 7 el yapımı patlayıcı, 3 uzun namlulu silah, 650 gram patlayıcı, 7 litre sıvı patlayıcı ve 281 zaman ayarlı başlatıcı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin çeşitli terör eylemlerinde kullanılacağı belirlendi.

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 116'sı sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Tutuklananlar arasında, DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Ö.'nün de olduğu açıklandı.