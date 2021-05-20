Adana'da geçen yıl 12 bin 171 ton bal üretildi

Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, 481 bin 557 arı kolonisi bulunan kentin geçen yıl 12 bin 171 ton bal üretimiyle Türkiye'de ikinci sırada yer aldığını belirtti.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, arıcılığın ekonomik yapısı, sosyal gücü, istihdam ve teknik özellikleri bakımından önemli bir tarımsal faaliyet olduğunu bildirdi.

Türkiye'de arıcılık mesleğinin çok eski yıllardan beri gelenek olarak sürdürüldüğünü belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Türkiye sahip olduğu 8 milyonun üstündeki kovan varlığı ve 104 bin ton dolayındaki bal üretimiyle dünyada ikinci sırada yer alarak hem kovan varlığı hem de bal üretimi bakımından dünyanın en önemli ülkeleri arasındadır. Adana da geniş florası, çiçeklenme için uygun iklimi, bal verimi yüksek bitkilerinin bulunmasıyla arıcılık açısından büyük potansiyele sahiptir. 2020 yılı TÜİK verilerine göre ilimizde 481 bin 557 arı kolonisi bulunmaktadır. 12 bin 171 ton bal üretimiyle ilimiz Türkiye'de ikinci sırada yer almaktadır."

Tekin, kış mevsimi ılık ve yağışlı geçen, arıların yararlanabileceği nektar ve polenli bitkilerin her mevsim bulunduğu Çukurova'da, Türkiye'nin en erken bal hasadının başladığını ifade etti.