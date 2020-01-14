Adana'da geçen yıl polisin ikna çalışmalarıyla 9 terörist teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da geçen yıl polisin ikna çalışmalarıyla 9 terörist teslim oldu - Son Dakika

Adana'da geçen yıl polisin ikna çalışmalarıyla 9 terörist teslim oldu

6 saat önce

Adana Emniyet Müdürlüğünce 2019'da irtibat kurulan ve ikna edilen terör örgütleri PKK ve DEAŞ üyesi 9 kişi, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Adana'da geçen yıl polisin ikna çalışmalarıyla 9 terörist teslim oldu, System.String[]

Adana Emniyet Müdürlüğünce 2019'da irtibat kurulan ve ikna edilen terör örgütleri PKK ve DEAŞ üyesi 9 kişi, güvenlik güçlerine teslim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçen sene, aileler vasıtasıyla irtibat kurduğu terör örgütü saflarında yer alan bazı kişileri, etkin pişmanlık yasasını anlatarak ikna etti.

Görüşmeler sonucunda, terör örgütü DEAŞ'a katılan 3 kişi ve terör örgütü PKK'ya katılan 6 kişinin güvenlik güçlerine teslim olduğu öğrenildi.

Öte yandan polisin, 2019'da terör örgütlerine yönelik yaptığı 177 operasyonda gözaltına alınan 542 şüpheliden 116'sının tutuklandığı bildiridi.

Operasyonlarda, 7 el yapımı patlayıcı, 2 el bombası, 650 gram patlayıcı, 7 litre patlayıcı yapımında kullanılan madde, 281 zaman ayarlı başlatıcı, 3 uzun namlulu silah, 37 pompalı av tüfeği, 34 tabanca, 839 mermi ve 491 av tüfeği fişeği ele geçirildiği belirtildi.

Adana, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda terörist elebaşı Sakine Cansız'ın kitabının satılması tepki çekti
Tartışma yaratan Demirtaş ve Sakine Cansız'ın kitapları Meclis kütüphanesinde satılıyor Başkan talimat verdi! Belediye binası önüne dev Atatürk heykeli dikildi Kızını 14 yerinden bıçaklayıp sigara yakan adam tahliyesini istedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 17:54:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da geçen yıl polisin ikna çalışmalarıyla 9 terörist teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]