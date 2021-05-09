Adana'da gelişigüzel bertaraf edilen 181 ton atık geri dönüşüm tesisine gönderildi - Son Dakika

Adana'da gelişigüzel bertaraf edilen 181 ton atık geri dönüşüm tesisine gönderildi

09.05.2021 11:17
Adana'da gelişigüzel bertaraf edilen 181 ton atık geri dönüşüm tesisine gönderildi, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanı Barış Ecevit Akgün, Adana'da gelişigüzel bertaraf edilen 181 ton atığın geri dönüşüm tesisine gönderildiğini, denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanı Barış Ecevit Akgün, Adana'da gelişigüzel bertaraf edilen 181 ton atığın geri dönüşüm tesisine gönderildiğini, denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Akgün, AA muhabirine, özellikle Avrupa'dan taşınan atıkların Adana'da gelişigüzel bertaraf edildiği iddiası ve bunu yaptığı belirlenen işletmelere uygulanan cezalarla ilgili açıklamada bulundu.

Çevre Kanunu ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeler kapsamında, sadece ekonomik değere haiz, tehlikesiz atıkların ithalatına izin verildiğini anımsatan Akgün, bu ithalatı yapacak firmaların gerekli izin ve lisansları almış olmaları gerektiğini söyledi.

Akgün, sadece geri dönüşüm amacıyla atık ithalatına izin verildiğini vurgulayarak, "Hiçbir suretle bertaraf amacıyla atık ithalatına izin verilmemektedir. Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi üzerinden, işletmeler tarafından yapılan müracaatlar sonrasında, il müdürlüklerimiz tarafından gümrük bölgelerinde getirilen atığın niteliğine ilişkin kontroller yapılmaktadır. Getirilen atığın, mevzuatta belirtilen şartları sağladığı, yasaklı malzemeler arasında olmadığı tespit edildiği takdirde de uygunluk yazısı verilerek bunların ithalatına izin verilmektedir." diye konuştu.

Plastik geri kazanımdan kaynaklanan atıkların, Adana'da gelişigüzel çevreye döküldüğü haberleri üzerine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla kentte denetim yaptıklarına dikkati çeken Akgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çevre ve Şehircilik Adana İl Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalara katkı sağlamak amacıyla Bakanlığımız merkez denetim ekipleri de denetimlere katıldı. İki hafta boyunca geri kazanım sektöründe faaliyet gösteren 139 tesisin denetimini yaptık. Bu kontrollerde, Çevre Kanununa göre alınması gereken Çevre İzini ve Lisans Belgesi ile Geçici Faaliyet Belgesi olmadığını tespit ettiğimiz 29 işletme hakkında faaliyetten men kararı aldık.

Geçtiğimiz hafta içerisinde söz konusu tesislerin mühürleme işlemlerini gerçekleştirdik. Çevre İzni ve Lisans Belgesi bulunmasına rağmen atıkların mevzuata uygun olarak bertaraf edilip edilmediğine ilişkin kontrollerimizi halen devam ettiriyoruz. Şu an denetim ekiplerimiz sahada. Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi olmasına rağmen atıklarını mevzuata aykırı olarak bertaraf ettiğini tespit edeceğimiz işletmeler olursa, bunlar için de yine Çevre Kanunu'nda öngörülen idari yaptırımları uygulayacağız."

Kentte çevreye atık dökülmesiyle ilgili denetimlerin sürdüğünü dile getiren Akgün, sözlerini şöyle tamamladı:

"Adana'nın muhtelif bölgelerine atık döktüğünü tespit ettiğimiz 2 şahıs hakkında, son 2 ayda 466 bin lira para cezası uyguladık. Aynı zamanda bu şahısların eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun 'Çevreyi kasten kirletmek' suçundan değerlendirilmesi için cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Geri kazanım faaliyetini gösteren işletmelerin, normalde geri kazanım faaliyeti sırasında oluşan atıkları, lisanslı bertaraf tesislerine göndermeleri gerekiyor. Buna ilişkin gerekli tedbirin alınmadığını tespit ettik ve toplam 32 işletme hakkında da 7 milyon 900 bin lira para cezası uyguladık.

Denetimlerin yanı sıra bir taraftan da Adana'nın muhtelif bölgelerinde bulunan atıkların kaldırılması konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Halen ekiplerimiz sahada bu temizlik çalışmalarına eşlik ediyorlar. Geçtiğimiz 2 hafta boyunca yaklaşık 181 ton plastik geri kazanımdan kaynaklanan atıkların kaldırılarak, lisanslı geri kazanım tesislerine gönderilmesini sağladık. Konuya ilişkin denetimlerimize büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz."

Bakan Kurum ve AK Parti Sözcüsü Çelik de açıklama yapmıştı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geri dönüşüm tesislerine yeni kriterler getirildiğini açıklayarak, "En son Adana'da istemediğimiz görüntülerin ortaya çıkması üzerine ekiplerimizle 139 tesiste denetim yaptık. 29 işletmenin faaliyetini durdurduk, 32 işletmeye 7,9 milyon lira para cezası uyguladık." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Kurum, çevre kirliliğine sebep olanlar hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını, benzer durumlarla tekrar karşılaşmamak, çevrenin ve vatandaşın sağlığını korumak için geri dönüşüm/kazanım tesislerine yeni kriterler getireceklerini, ithal edilen atıkların gümrükten geri dönüşüm tesisine kadar online takip edileceği bir sistemi hayata geçireceklerini bildirmişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Avrupa'dan getirilen çöplerin Adana'da gelişigüzel bertaraf edildiği iddiasına ilişkin, "Kamuoyuna da yansıdı, bazı yerlere çöp dökmeyle ilgili görüntüler var. Açık ve net bir şekilde söylüyorum, Adana'nın toprağını, Çukurova'nın toprağını, suyunu kirleten, çevresine dönük olarak yıllarca yok olmayacak bu atıkları çevreye kontrolsüz bir şekilde atanlarla en güçlü mücadeleyi vereceğiz." şeklinde konuşmuştu.

Çevresel Etki Değerlendirme, geri dönüşüm, Plastik, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da gelişigüzel bertaraf edilen 181 ton atık geri dönüşüm tesisine gönderildi - Son Dakika


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