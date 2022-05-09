Geliştirilen üç yeni pamuk çeşidi tescillendi - Son Dakika
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Geliştirilen üç yeni pamuk çeşidi tescillendi

09.05.2022 10:59

Adana'da, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce lif kalitesi ve verimi yüksek olan üç yeni pamuk çeşidi geliştirilip tescillendi.

Adana'da, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce lif kalitesi ve verimi yüksek olan üç yeni pamuk çeşidi geliştirilip tescillendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı enstitü, Türk tarımına katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Enstitüde bugüne kadar geliştirilip tescil edilmiş 30 pamuk çeşidine "Türkan", "Boran" ve "Maraspoli" isimleri verilen üç çeşit daha eklendi.

Emsallerine göre özellikle lif kalitesi ve verimiyle öne çıkan pamuk çeşitleri, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezince tescillenerek Türk çiftçisinin hizmetine sunuldu.

"Orta Asya pazarına açılmak üzere çeşitler geliştiriyoruz"

Enstitü Müdürü Abdullah Çil, AA muhabirine, ülke çiftçisinin pamuk tohumu ihtiyacını karşılaması için kurulan enstitü açısından pamuğun özel bir anlamı olduğunu söyledi.

Çil, enstitünün kurulduğundan bu yana pamuk konusunda önemli çalışmalar yaptığını anlattı.

Türkiye'deki toplam sertifikalı pamuk miktarı içerisinde, enstitülerinin tescil ettirdiği sayıyla dikkati çektiğini belirten Çil, şöyle konuştu:

"Pamuk konusunda hem eski bir enstitü olmamız hem de ülkemizin bu ürüne ihtiyaç duyması nedeniyle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yönelik yeni tohum çeşitleri geliştirme çalışmalarımız oluyor. Özel sektör kanalıyla pamuk çeşitlerimiz ABD ve başka ülkelere de satılıyor ve o ülkelerin pazarlarında yer buluyor. Son dönemde Orta Asya pazarına açılmak üzere çeşitler geliştiriyoruz. Bunun yanı sıra Orta Doğu, Afrika ve Güney Amerika ülkelerine yönelik çeşitler geliştirme çalışmaları da sürdürmekteyiz."

"Elde ettiğimiz çeşidin rafta kalmasını istemiyoruz"

Son geliştirdikleri üç çeşidin lif kalitesi ve dekar başına verim yönünden emsallerine göre iyi olduğunu anlatan Çil, dekara ortalama "Türkan"dan 538, "Boran"dan 529 ve "Maraspoli"den 503 kilogram verim alınabildiğini ifade etti.

Çil, söz konusu çeşitlerin çiftçiye ekonomik katkı sunacağını ve tekstil sektörü tarafından tercih edileceğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdiye kadar geliştirdiğimiz çeşitleri Türk tarımının hizmetine sunduk. Günden güne yeni tohum çeşitlerini de geliştirmeye devam ediyoruz. Yeni çeşitleri özel sektörle iş birliği yaparak geliştirmekteyiz. Bu firmalarla özel projeler yapıyoruz. Son dönemde müşterisi olmayan çeşitleri geliştirmiyoruz ve geliştirmek de istemiyoruz. Elde ettiğimiz çeşidin rafta kalmasını istemiyoruz. Bu geliştirdiğimiz çeşitlerin tamamı, müşterisi olan çeşitler."

Geliştirilen üç yeni pamuk çeşidi tescillendi
Geliştirilen üç yeni pamuk çeşidi tescillendi
Geliştirilen üç yeni pamuk çeşidi tescillendi
Geliştirilen üç yeni pamuk çeşidi tescillendi

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Kaynak: AA

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