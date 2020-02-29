Adana'da genç kadına silahlı saldırı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da genç kadına silahlı saldırı - Son Dakika

Adana'da genç kadına silahlı saldırı

6 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kadın, sokak ortasında kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla vurularak yaralandı.

Adana'da genç kadına silahlı saldırı, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kadın, sokak ortasında kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla vurularak yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, olay, Tufanpaşa Mahallesi Karaoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Öğle saatlerinde Zubeyde D. Karaoğlu Sokak üzerinde motosiklet ile gelen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile ayağından yaralanan kadın, Kozan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaralı kadının babası Halil D., "Adana'dan Kozan'a gelen bir şahıs kızımı rahatsız ediyordu. Daha önce 5 defa emniyete giderek bu şahıstan şikayetçi olduk. Bugün de bu olayı gerçekleştirdiğini düşünüyorum" diye konuştu.


Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı araştırma yaptı. Olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma sürerken, Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Zübeyde D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. - ADANA

Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:17 Kaynak: İHA
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