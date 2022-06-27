Savcı, dosyadaki delil durumu ve tanık anlatımları da dikkate alınarak sanık M.S'nin "yol kesmek suretiyle yağma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da genç kadının kolyesini gasbeden sanığa 6 yıl 8 ay hapis - Son Dakika

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