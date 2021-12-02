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Genç kadının silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Genç kadının silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı

02.12.2021 10:06

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, genç kadının silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, genç kadının silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Atakent Mahallesi'nde 24 Kasım'da apartman bahçesinde bir çocuk annesi Ekin Gökçe Yıldız'ın (20) silahla vurulmuş bulunmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 29 Kasım'da yakalanan Tolga A'nın arkadaşları Yusuf Ç. ve Batuhan E. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Tolga A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutulandı, zanlının saklanmasına yardım ettikleri ileri sürülen arkadaşları Yusuf Ç. ve Batuhan E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Atakent Mahallesi'nde 24 Kasım'da apartman bahçesinde hareketsiz bulunduktan sonra Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan 20 yaşındaki Ekin Gökçe Yıldız yaşamını yitirmişti.

Kadına silahla ateş edildiğini belirleyen polis, zanlının Tolga A. (30) olduğunu belirlemiş ve şüpheliyi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir evde 29 Kasım'da yakalamıştı.

Olay günü gözaltına alınan 2 kişi de ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Maktulün dini nikahla birlikte yaşadığı Selçuk Fakıoğlu'nun da yaklaşık 2 yıl önce barışmak için bir araya geldiği husumetlileriyle aralarında çıkan kavgada bıçaklanarak ve pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Genç kadının silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Genç kadının silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Genç kadının silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Genç kadının silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Genç kadının silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Genç kadının silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Genç kadının silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Öğretmenler Günü, Gökçe, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Genç kadının silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genç kadının silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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