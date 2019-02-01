Adana'da Genç Kız Odasında Öldürülmüş Bulundu

Adana'da, 18 yaşındaki kız, odasında pompalı tüfekle öldürülmüş bulundu.

Adana'da, 18 yaşındaki kız, odasında pompalı tüfekle öldürülmüş bulundu.



Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayan bir kişi, babasının kardeşini öldürmüş olabileceği ihbarında bulundu.



İhbar üzerine Tavşantepe Mahallesi Hasan Sehlikoğlu Caddesi'ndeki eve giden ekipler, Tuğçe T'yi (18) odasında pompalı tüfekle öldürülmüş buldu.



Bir başka odada hareketsiz yatarken bulunan baba K.T. ise Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Polis, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edilen K.T'nin, kızını vurduktan sonra ilaç içerek intihar girişiminde bulunmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.



Ekiplerin, tedavisinin ardından K.T'yi gözaltına alacağı öğrenildi.



Tuğçe T'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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