ADANA'DA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASI ALEV ALEV YANDI - 5 - Son Dakika

ADANA'DA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASI ALEV ALEV YANDI - 5

ADANA'nın Seyhan ilçesinde kağıt ve plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı.

ADANA'nın Seyhan ilçesinde kağıt ve plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı. Yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi. Büyük oranda kontrol altına alınan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Merkez Seyhan ilçesi Yenidam Mahallesi'ndeki kağıt ve plastik geri dönüşüm fabrikasında saat 03.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kağıt ve plastik ürünler nedeniyle kısa sürede büyüyen yangın kısa sürede fabrikanın tamamına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile polis ekibi gönderildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları ve iş makinalarının yardımıyla sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yaklaşık 5 bin metrekarelik fabrikanın sacdan yapılma çatısı da yoğun ısı nedeniyle çöktü. Çok sayıda itfaiye aracı ve su tanklarıyla alevleri söndürme çalışması devam ediyor.

ADANA'DA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASI ALEV ALEV YANDI - 5

İtfaiye, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 05:17

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA'DA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASI ALEV ALEV YANDI - 5 - Son Dakika
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