Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, kolonya fabrikasına sıçradı - Son Dakika
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Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, kolonya fabrikasına sıçradı

07.08.2023 09:43

Adana'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, karşısındaki kolonya fabrikasına da sıçradı. Yangını söndürme çalışmalarına havadan yangın söndürme helikopteri ve 4 TOMA aracı destek verdi.

Adana'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, karşısındaki kolonya fabrikasına da sıçradı. İki fabrikadan çıkan alevler gökyüzünü kaplarken, havadan yangın söndürme helikopteri ve 4 TOMA'nın da katılımıyla itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın karşısındaki kolonya fabrikasına da sıçradı

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Yangın, saat 06.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde yer alan sanayi sitesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Tesisi kısa sürede saran alevler, karşısındaki kolonya fabrikasına da sıçradı. Firma yetkililerinin ihbarı üzerine yangına itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın karşısındaki kolonya fabrikasına da sıçradı

4 TOMA ÇALIŞMALARA DESTEK VERDİ

İtfaiye ekipleri, çok sayıda tanker ve arazözle yangına müdahale etmeye başladı. Havadan yangın söndürme helikopteri karadan da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 4 TOMA da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın karşısındaki kolonya fabrikasına da sıçradı
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın karşısındaki kolonya fabrikasına da sıçradı
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın karşısındaki kolonya fabrikasına da sıçradı
Kaynak: DHA
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İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, kolonya fabrikasına sıçradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, kolonya fabrikasına sıçradı - Son Dakika
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