Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kolonya fabrikasına sıçradı - Son Dakika
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Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kolonya fabrikasına sıçradı

07.08.2023 11:32

Adana'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, karşısındaki kolonya fabrikasına da sıçradı. İki fabrikadan çıkan alevler gökyüzünü kaplarken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için helikopter ve TOMA'ları kullanıyor. Yangından etkilenen iş yeri sayısı 18 olup, can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştır.

Adana'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, karşısındaki kolonya fabrikasına da sıçradı. İki fabrikadan çıkan alevler gökyüzünü kaplarken, havadan yangın söndürme helikopteri ve 4 TOMA'nın da katılımıyla itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor. Şehirde çıkan yangınla ilgili değerlendirmelerde bulunan Adana Valisi Süleyman Elban, "Şu an sevindirici taraf; bir can kaybımız ya da yaralı olmaması. Şu an itibarıyla yangından etkilenen iş yeri sayısı 18. Daha fazla iş yeri ve daha fazla alanın etkilenmemesi için arkadaşlarımız büyük bir gayretle olaya müdahale etmeye çalışıyor" diye konuştu.

Adana Valisi Elban: Yangında can kaybı ya da yaralımız yok, etkilenen iş yeri sayısı ise 18

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yangın, saat 06.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde yer alan sanayi sitesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Tesisi kısa sürede saran alevler, karşısındaki kolonya fabrikasına da sıçradı. Firma yetkililerinin ihbarı üzerine yangına itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adana Valisi Elban: Yangında can kaybı ya da yaralımız yok, etkilenen iş yeri sayısı ise 18

4 TOMA VE SÖNDÜRME HELİKOPTERİ DE BÖLGEDE

İtfaiye ekipleri, çok sayıda tanker ve arazözle yangına müdahale etmeye başladı. Havadan yangın söndürme helikopteri karadan da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 4 TOMA da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Adana Valisi Elban: Yangında can kaybı ya da yaralımız yok, etkilenen iş yeri sayısı ise 18

ADANA VALİSİ ELBAN: TANKLARIN PATLAMASI SONUCU...

Adana Valisi Süleyman Elban, bir geri dönüşüm fabrikasında çıkıp, kolonya fabrikasına sıçrayan yangına ilişkin konuştu. Yangından etkilenen iş yeri sayısının 18 olduğunu belirten Vali Elban, "Yangın, kısa sürede yan taraftaki iş yerlerine sirayet ediyor; aralarında bir kolonya tesisi var. Kolonya tesisindeki uçucu ve alkol olan tanklar patlayınca yangının diğer iş yerlerine sıçraması çok hızlanıyor.

Adana Valisi Elban: Yangında can kaybı ya da yaralımız yok, etkilenen iş yeri sayısı ise 18

"MÜDAHALELER YOĞUN BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Şu an için hem belediyelerimizin itfaiye araçları hem ormanımızın arasözleri, helikopterlerimiz, emniyetlerimizin 8 TOMA'sıyla yangına müdahale sürüyor. Henüz kontrol altına alındı diyemeyiz. Ancak yangını yan iş yerlerine ve diğer yerlere sıçrama ihtimali biraz daha azaldı. Müdahaleler yoğun bir şekilde devam ediyor. Çevre kentlerden de itfaiye taleplerimiz var. Onlar da gelmeye başladılar.

Adana Valisi Elban: Yangında can kaybı ya da yaralımız yok, etkilenen iş yeri sayısı ise 18

"YANGINDAN ETKİLENEN İŞ YERİ SAYISI 18"

Şu an sevindirici taraf; bir can kaybımız ya da yaralı olmaması. Şu an itibarıyla yangından etkilenen iş yeri sayısı 18. Daha fazla iş yeri ve daha fazla alanın etkilenmemesi için arkadaşlarımız büyük bir gayretle olaya müdahale etmeye çalışıyor" dedi.

Mesut Şahin
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Güncel
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Süleyman Elban, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kolonya fabrikasına sıçradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kolonya fabrikasına sıçradı - Son Dakika
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