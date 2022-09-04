250 bin TL'lik hırsızlığın şüphelisinin içtiği şalgamın şişesi delil sayıldı - Son Dakika
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250 bin TL'lik hırsızlığın şüphelisinin içtiği şalgamın şişesi delil sayıldı

04.09.2022 11:06
250 bin TL'lik hırsızlığın şüphelisinin içtiği şalgamın şişesi delil sayıldı

ADANA'da girdiği evdeki çocuk kıyafetler ile 250 bin lira değerindeki altını kirli sepetine doldurup çalan, daha sonra da buzdolabındaki şalgam suyunu da içen hırsızın kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'da girdiği evdeki çocuk kıyafetler ile 250 bin lira değerindeki altını kirli sepetine doldurup çalan, daha sonra da buzdolabındaki şalgam suyunu da içen hırsızın kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şalgam şişesini parmak izi ve swap tespiti için delil olarak alan polis ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, 24 Ağustos'ta sabaha karşı merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evli ve 2 çocuk annesi ev kadını Yasemen Keser (36), sabah uyandığında çocuklarının odasına girdi. Odanın tamamen dağılmış olduğunu gören anne, çocuklarının kıyafetlerinin, dolaba sakladığı yaklaşık 250 bin TL değerindeki altınlarının ve kirli sepetinin çalındığını fark etti. Kapı önündeki taburesinin üzerinde boş şalgam şişesini de gören Keser, apartmanın güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızın evinden kirli sepeti ve eşinin çantasıyla çıktığı, daha sonra komşusunun kapısının önündeki ayakkabıları da çaldığı anları kamerada tespit eden Keser, durumu polise bildirdi.

ŞALGAM ŞİŞESİ DELİL OLARAK ALINDIEve gelen polis ekipleri, görüntüleri inceledikten sonra hırsızlık olayına iki kişinin karıştığını, birinin dışarıda gözcülük yaptığını tespit etti. Olay yeri inceleme çalışmasında, hırsızın içtiği şalgam suyunun şişesi de parmak izi ve swap tespiti için delil olarak alındı. Bölgede yapılan aramada, çalınan kirli sepeti eve yakın bir arazide içi boş şekilde bulundu. Polis, henüz kimliği belirlenemeyen iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.BEĞENDİĞİ KIYAFETLERİ KİRLİ SEPETİNE DOLDURMUŞ

Ailece yaşadıkları şoku hala atlatamadıklarını belirten Yasemen Keser, maddi ve manevi olarak çok zarar gördüklerini kaydetti. İlk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Keser, "Uyurken evimize giren hırsız çocuklarımın kumbarasına kadar çalmış. Bir de üstüne şalgam içmiş. Adeta bizle dalga geçmiş. Polis okulunun arka tarafında oturmamıza rağmen evimize kadar girmeye cesaret eden gözü dönmüş bu kişinin bulunmasını istiyoruz. Şalgam şişesini gördüğümde şoka uğradım. Çocuklarımın kıyafetlerinden beğendiklerini kirli sepetine doldurup götürmüş. Bir anne olarak kendimi çok kötü hissediyorum. Yabancı birinin çocuklarımın odasına kadar girmesi kanımı donduruyor. Umarım başkalarının canını yakmadan yakalanır" diye konuştu.


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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 Eylül 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 Eylül 2022 Dr. Tunçer: Çocuğunuzu seviyorsanız, gereğinden fazla beslemeyin Dr. Tunçer: Çocuğunuzu seviyorsanız, gereğinden fazla beslemeyin
Kaynak: DHA

Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 250 bin TL'lik hırsızlığın şüphelisinin içtiği şalgamın şişesi delil sayıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 250 bin TL'lik hırsızlığın şüphelisinin içtiği şalgamın şişesi delil sayıldı - Son Dakika
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