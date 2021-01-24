Adana'da gişe bariyerine çarpan otomobil devrildi - Son Dakika

Adana'nın Pozantı ilçesinde, gişe bariyerine çarpan otomobil devrildi.
Alınan bilgiye göre, Fatih Y. idaresindeki 06 EF 1119 plakalı otomobil, Pozantı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişe bariyerlerine çarptı.
Devrilen otomobildeki 4 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan otoyoldaki trafik, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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