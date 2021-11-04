Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika

Adana Havalimanı pistine girerek hava trafiğini tehlikeye düşüren bazı yabancı uyrukluların da aralarında olduğu 120 düzensiz göçmeni kente getirdiği öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2 Kasım'da şüphe üzerine durdurulan tırda yakalanan 120 yabancı uyrukluyu kente getirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan Hanım T, Muharrem K. ve Aydın K'nin işlemleri tamamlandı.

Bitlis'ten aldığı düzensiz göçmenleri Ankara'ya götürmeye çalışan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Aydın K. ve Muharrem K. tutuklandı, Hanım T. serbest bırakıldı.

Olay

Polis ekipleri, 2 Kasım'da havalimanı yakınlarında şüphe üzerine durdurdukları tırda, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen bir Bangladeş, 8 Pakistan ve 111 Afganistan uyrukluyla karşılaşmıştı.

Tırda uyuşturucu araması yapılması için yabancı uyruklular araçtan indirildiği sırada içlerinden bazıları Adana Havalimanı'nın duvarından atlayıp koşarak piste ilerlemişti.

Ana pistteki trafiği tehlikeye sokan yabancı uyruklular, ekiplerin müdahalesiyle yakalanmıştı.

Yabancı uyruklular sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilmiş, bu kişileri Bitlis'in Tatvan ilçesinden alarak Ankara'ya götürmek istediği öne sürülen Hanım T, Aydın K. ve Muharrem K. gözaltına alınmıştı.