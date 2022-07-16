İşçilerden Bahri Ustaoğlu ile mühendislik fakültesi öğrencisi olduğu ve staj yaptığı öğrenilen Yasin Doğan, toprak altında kaldı.

Esentepe Mahallesi Mehmet Fuat Diblan Bulvarı'nda, bir site inşaatında yer altına boru döşendiği esnada henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Göçük altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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