Göçük altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Göçük altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi

16.07.2022 19:15

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, bir inşaatta çalışırken göçük altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, bir inşaatta çalışırken göçük altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.

Esentepe Mahallesi Mehmet Fuat Diblan Bulvarı'nda, bir site inşaatında yer altına boru döşendiği esnada henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

İşçilerden Bahri Ustaoğlu ile mühendislik fakültesi öğrencisi olduğu ve staj yaptığı öğrenilen Yasin Doğan, toprak altında kaldı.

Diğer işçilerin olayı bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmayla toprak altından çıkarılan Ustaoğlu ve Doğan'ın, yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göçük altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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