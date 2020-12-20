Adana'da kuyu çöktü, toprak altında kalan 2 işçiden 1'i öldü - Son Dakika

Adana'da kuyu çöktü, toprak altında kalan 2 işçiden 1'i öldü
20.12.2020 00:09
Adana'da su kuyusu açarken toprak kayması sonucu göçük altında kalan Mehmet Köstekçi'nin cansız bedenine ulaşıldı. AFAD, polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Mehmet Yalın toprak altından sağ çıkarılmıştı.
Adana'da su kuyusu açarken göçük altında kalan iki kişiden diğerinin cansız bedenine ulaşıldı.
AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 7 saat süren çalışması sonucu ulaşılan Köstekçi'nin cesedi, ip yardımıyla kuyudan çıkarılarak cenaze aracına konuldu.
Köstekçi'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
BİR KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILMIŞTI
Merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde dün su kuyusu açarken göçük oluşması nedeniyle Mehmet Yalın ve Mehmet Köstekçi toprak altında kalmış, itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Mehmet Yalın toprak altından sağ çıkarılmıştı.
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