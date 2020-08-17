Adana'da Gölcük Depremi'nin olduğu saatte deprem tatbikatı - Son Dakika

Adana'da Gölcük Depremi'nin olduğu saatte deprem tatbikatı

Adana'da Gölcük Depremi'nin olduğu saatte deprem tatbikatı ADANA İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri 104 personelin katılımıyla, 1999 yılında meydana gelen Gölcük Depremi'nin 21'inci yılında farkındalık yaratmak için depremin meydana geldiği 03.02'de tatbikat yaptı.

Adana'da Gölcük Depremi'nin olduğu saatte deprem tatbikatı, System.String[]

Adana'da Gölcük Depremi'nin olduğu saatte deprem tatbikatı
ADANA İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri 104 personelin katılımıyla, 1999 yılında meydana gelen Gölcük Depremi'nin 21'inci yılında farkındalık yaratmak için depremin meydana geldiği 03.02'de tatbikat yaptı.
17 Ağustos 1999'da gerçekleşen, 17 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine, 20 binden fazla vatandaşın ise yaralanmasına neden olan 7,4 büyüklüğündeki Gölcük Depremi'nin üzerinden 21 yıl geçti.
Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri öncülüğünde, 112 Acil Servis, UMKE, polis, Kızılay, itfaiyeden toplamda 104 personelin katılımıyla, Gölcük Depremi'nin meydana geldiği 03.02'de deprem tatbikatı düzenledi. Tatbikat kapsamında kentteki AFAD tesisi içerisindeki bir alanda çalışma yapan ekipler ilk olarak toplantı ve olay yerine intikal çalışması yaptı. Ekipler daha sonra sırasıyla enkazdan yaralı çıkarma, depremde zarar görmüş yüksek katlı binada mahsur kalan depremzedeyi kurtarma ve deprem nedeniyle oluşabilecek kimyasal sızıntılara müdahale olan KBRN çalışmalarını başarıyla tamamladı. Tatbikat sonunda personellere Kızılay tarafından çorba ikram edildi.

Gölcük, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 06:39

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da Gölcük Depremi'nin olduğu saatte deprem tatbikatı - Son Dakika
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