Son Dakika Haberleri: Adana'da gölete düşen köpeği itfaiye kurtardı
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Adana'da gölete düşen köpeği itfaiye kurtardı

4 saat önce

Adana'da, gölete düşen köpek için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Adana'da gölete düşen köpeği itfaiye kurtardı, System.String[]
Adana'da, gölete düşen köpek için itfaiye ekipleri seferber oldu.
Merkez Sarıçam ilçesi Buruk Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama göletine bir köpek düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Yaklaşık 50 metre yüksekten düşen köpeği kurtarmak için bölgeye vinç sevk edildi.
Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla göletten çıkartılan sahipsiz köpeğe bir itfaiye eri avucunun içerisinde su içirdi.
Köpeği, bölgede çobanlık yapan bir kişi sahiplendi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:21 Kaynak: AA
Merkez, Adana, İtfaiye, Güncel
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