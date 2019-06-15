Adana'da gölete düşen köpeği itfaiye kurtardı
4 saat önce
Adana'da, gölete düşen köpek için itfaiye ekipleri seferber oldu.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:21 Kaynak: AA
'da, gölete düşen köpek için itfaiye ekipleri seferber oldu. Merkez Sarıçam
ilçesi Buruk Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama göletine bir köpek düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Yaklaşık 50 metre yüksekten düşen köpeği kurtarmak için bölgeye vinç sevk edildi.
Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla göletten çıkartılan sahipsiz köpeğe bir itfaiye eri avucunun içerisinde su içirdi.
Köpeği, bölgede çobanlık yapan bir kişi sahiplendi.
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