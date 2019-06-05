Son Dakika Haberleri: Adana'da gölete giren genç boğuldu
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Adana'da gölete giren genç boğuldu

1 saat önce

Adana'nın Sarıçam ilçesinde serinlemek için gölete giren 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Adana'da gölete giren genç boğuldu, System.String[]
Adana'nın Sarıçam ilçesinde serinlemek için gölete giren 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu İzzettin Elahmed (17) serinlemek amacıyla yakınlarıyla kaldığı Sarıçam Geçici Barınma Merkezi'nden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan İstiklal Mahallesi'ndeki gölete girdi.
Elahmed, gölette bir süre sonra gözden kayboldu.
Yakınlarının çabasıyla sudan çıkartılan gencin, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.
Elahmed'in cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:44 Kaynak: AA
Suriye, Sarıçam, Adana, Güncel
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