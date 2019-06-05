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Adana'da gölete giren Suriyeli genç, boğuldu

1 saat önce

ADANA'da, sıcak havadan bunalarak gölete giren Suriyeli İzzettin Elahmed (17), boğuldu.

Adana'da gölete giren Suriyeli genç, boğuldu, System.String[]
ADANA'da, sıcak havadan bunalarak gölete giren Suriyeli İzzettin Elahmed (17), boğuldu. 
Olay, akşam saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Buruk İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Sarıçam Geçici Barınma Merkezi'nde kalan Suriyeli İzzettin Elahmed, yakınlarıyla birlikte 5 kilometre uzaklıkta bulunan Buruk İstiklal Mahallesi'ndeki gölete gitti. Gölete girdikten sonra gencin gözden kaybolduğunu fark eden yakınları, durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, yakınları tarafından sudan çıkartılan gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Elahmed'in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:20 Kaynak: DHA
Sarıçam, Merkez, Adana, Güncel
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