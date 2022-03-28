Adana'da görülen arı ölümleriyle ilgili inceleme yapıldı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde, bazı kovanlardaki arıların telef olmasıyla ilgili inceleme yapıldığı bildirildi.

İlçede arıcılık yapan Ali Çelik'in, kovanlarındaki arıların telef olduğunu bildirmesi üzerine Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kovanlardan numune alan ekipler, laboratuvar incelemesi yaptı.

İnceleme sonucunda arılarda bazı hastalıklar tespit edildiği, herhangi bir zehirlenme etkenine de rastlanmadığı belirtildi.

Arıcı Çelik, gazetecilere, arı ölümleri nedeniyle mağdur olduklarını ifade ederek, çok sayıda arısının telef olduğunu söyledi.