Son Dakika Haberleri: Adana'da gösteri ve yürüyüş yasağı 10 Kasım'dan itibaren 15 gün uzatıldı
Son Dakika Güncel Adana'da gösteri ve yürüyüş yasağı 10 Kasım'dan itibaren 15 gün uzatıldı

Adana'da gösteri ve yürüyüş yasağı 10 Kasım'dan itibaren 15 gün uzatıldı

6 saat önce

Adana'da, 9 Kasım'da sona erecek gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma ve stant açma gibi etkinliklere yönelik yasağın 10 Kasım'dan itibaren 15 gün uzatıldığı bildirildi.

Adana'da gösteri ve yürüyüş yasağı 10 Kasım'dan itibaren 15 gün uzatıldı, System.String[]

Adana'da, 9 Kasım'da sona erecek gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma ve stant açma gibi etkinliklere yönelik yasağın 10 Kasım'dan itibaren 15 gün uzatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden alındığı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığı anımsatıldı.

Bu kapsamda bazı tedbirlerin uygulanacağı belirtilen açıklamada, kentte yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 10 Kasım'dan başlayarak 15 gün süreyle gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma ve stant açma gibi her türlü eylem ile etkinliklerin yasaklandığı kaydedildi.

Açıklamada, Valiliğin uygun göreceği etkinlikler ile sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında üyelerine yönelik yapacağı toplantılar, kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, anma günleri, tören ve kutlamalar ile sportif faaliyetler, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan toplantıların, bu yasak kapsamında yer almadığı aktarıldı.

Kentte, 26 Ekim'den itibaren 15 gün süreyle gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma ve stant açma gibi her türlü eylem ile etkinlikler yasaklanmıştı.

10 Kasım, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:34 Kaynak: AA
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