Adana'da gösteri ve yürüyüşler ile kente giriş ve çıkışlar 15 gün sınırlandırıldı - Son Dakika

Adana Valiliği toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, protesto ve oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser ve şenlik gibi eylem ve etkinlikler ile kente giriş ve çıkışların yarından itibaren 15 gün sınırlandırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, milletvekillikleri düşürülen CHP'li Kadri Enis Berberoğlu ile HDP'li Musa Farisoğulları ve Leyla Güven'in cezaevine gönderilmelerini protesto etmek amacıyla kentte ve bazı illerde toplanma çağrıları yapıldığı anımsatıldı.

Bu tür eylemlerin düzenlenmesiyle karşıt görüşlü gruplar arasında gerginlik yaşanabileceği, şiddet içerikli sokak eylemlerinin meydana gelebileceği, kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin zafiyete uğrayabileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Basın açıklamalarının yalnızca parti binaları içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak, yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama, park ve bahçelere çadır ve stant kurulması gibi eylem ve etkinliklerle hastalığın yayılmasına neden olacağından müsaade edilmemesi, milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların ilimize giriş ve çıkışları Adana İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin kararıyla yarından itibaren 15 gün sınırlandırılmıştır. "

Açıklamada, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, protesto ve oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser ve şenlik gibi eylem ve etkinliklerin de yarından itibaren 15 gün sınırlandırıldığı ifade edildi.