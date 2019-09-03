Son Dakika Haberleri: Adana'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
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Adana'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

3 saat önce

Adana'da, 15 gün boyunca gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, çadır kurma ve stant açma gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Adana'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak, System.String[]

Adana'da, 15 gün boyunca gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, çadır kurma ve stant açma gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı faaliyetleri nedeniyle Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alındığı hatırlatılarak, bu kapsamda bazı tedbirlerin uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, kentte yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla bugünden başlayarak 15 gün süreyle, "Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınması sebebiyle" gerçekleşmesi muhtemel eylem ve etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, bildiri dağıtma, afiş asma, stant ve çadır kurma gibi her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklandığı aktarıldı.

Öte yandan, 6 Eylül'de, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yöneticileri ve vakıf ile irtibatı tespit edilen sanıkların 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılamalarının süreceğine değinilerek, bu kapsamda da yarından itibaren 10 Eylül'e kadar kent genelinde yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant ve çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma gibi tüm faaliyetlerin yasaklandığı kaydedildi.

Adana, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:32 Kaynak: AA
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