Adana'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Adana'da, bugünden itibaren 15 gün boyunca gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, çadır kurma ve stant açma gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin milli güvenliğine tehdit oluşturan YPG/PYD/ PKK ve DEAŞ terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için 9 Ekim'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bölgede Barış Pınarı Harekatı başlatıldığı hatırlatıldı.

Kentte yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, "Her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 11 Ekim'den başlayarak 15 gün süreyle, Barış Pınarı Harekatı sebebiyle ilimizde gerçekleşmesi muhtemel eylem ve etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant ve çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama gibi her türlü eylem ve etkinlikler yasaklanmıştır." ifadesine yer verildi.