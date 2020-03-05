Adana'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak - Son Dakika
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Adana'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

6 saat önce

Adana'da oturma eylemi, basın açıklaması, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Adana'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak, System.String[]

Adana'da oturma eylemi, basın açıklaması, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan "Bahar Kalkanı Harekatı"nın sürdüğü anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliği korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmemesi, yaygınlaşmasının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla bugünden başlayarak 15 gün süreyle gerçekleşmesi muhtemel eylem ve etkinlikler ile açık ve kapalı yer toplantısı, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant ve çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma gibi her türlü eylem ve etkinlikler il merkezi ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil yasaklanmıştır."

Adana, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:00 Kaynak: AA
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