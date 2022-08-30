Adana'da polisten kaçarken bir çocuğu rehin alan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da polisten kaçarken bir çocuğu rehin alan şüpheli tutuklandı

30.08.2022 10:16
Adana'da polisten kaçarken bir çocuğu rehin alan şüpheli tutuklandı

Adana'da gözaltına alınmak istenirken polisten kaçan ve kendisini bir eve kilitleyerek buradaki çocuğu rehin alan şüpheli tutuklandı.

Adana'da gözaltına alınmak istenirken polisten kaçan ve kendisini bir eve kilitleyerek buradaki çocuğu rehin alan şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde, 28 Ağustos'ta, bir olayla ilgili gözaltına alınacağını fark edip kaçarak bir evin damına saklanan ve o sırada damda bulunan 14 yaşındaki S.A'yı rehin alan A.O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen A.O, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, A.O'nun aynı gün 5 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırdığı iddiasıyla arandığı öğrenildi.

Yenibey Mahallesi'nde, 28 Ağustos'ta, A.O, gözaltına alınacağı fark edip polisten kaçarak bir evin damına saklanmış ve o sırada damda bulunan 14 yaşındaki bir çocuğu rehin almıştı. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince ikna edilen şüpheli, teslim olmuştu.

YORUMLAR
500
5 yaşındaki kızı kaçırıp, 14 yaşındaki çocuğu rehin alan zanlı tutuklandı 5 yaşındaki kızı kaçırıp, 14 yaşındaki çocuğu rehin alan zanlı tutuklandı Cinayete 1 tutuklama, 2 adli kontrol Cinayete 1 tutuklama, 2 adli kontrol
Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da polisten kaçarken bir çocuğu rehin alan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:38 Vali Yerlikaya, 1.Ordu Komutanı Sivri ve İBB Başkanı İmamoğlu 30 Ağustos nedeniyle Taksim Meydanı'na çelenk bıraktı
09:30 Üç Kuruşun başrolü Uraz Kaygılaroğlu etek giydi
09:09 Konyaspor'un yeni transferi Uche Ikpeazu, Fenerbahçe maçına damga vurdu
08:18 Kız çocuklarının açık giyinmesine karşı çıkan imamdan Türkiye'yi ayağa kaldıran "pedofili" sözleri
08:17 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Turkey" diyen İngiliz sunucuyu ikaz etti
08:10 Oğlunu döven adamı tabancayla vurarak öldürdü
02:14 Bakan Soylu: Yerli ve milli pasaportun üretimini başlatıyoruz
01:21 TİP'li Ahmet Şık'tan tepki toplayan sözler: AK Parti kapatılacak, suç örgütü üyesi olmaktan yargılanacaklar
01:02 Dışişleri Bakanlığı'ndan silahlı çatışmaların yaşandığı Irak için uyarı geldi: Zorunlu haller dışında seyahat etmeyin
00:41 Oğuzhan Koç, Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'ın yerine Acun Ilıcalı ve Faruk Turgut'u nikah şahidi yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 10:16:08. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da polisten kaçarken bir çocuğu rehin alan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement