Bu sırada zanlıya engel olmak isteyen bir polis memuru, kazara kendisini tabancasıyla dizinden yaraladı. Yaralı polis, Yüreğir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaynak: AA

Adana Adli Tıp Birimi, Devlet Hastanesi, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da sağlık kontrolüne götürülen hırsızlık zanlısı polisin elinden kaçtı - Son Dakika

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