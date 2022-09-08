Adana'da sağlık kontrolüne götürülen hırsızlık zanlısı polisin elinden kaçtı - Son Dakika
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Adana'da sağlık kontrolüne götürülen hırsızlık zanlısı polisin elinden kaçtı

08.09.2022 16:04
Adana'da sağlık kontrolüne götürülen hırsızlık zanlısı polisin elinden kaçtı

Adana'da gözaltındaki hırsızlık zanlısı, polis ekiplerince sağlık kontrolü için götürüldüğü Adana Adli Tıp Birimi'nde kayıt işlemleri sırasında kaçtı.

Adana'da gözaltındaki hırsızlık zanlısı, polis ekiplerince sağlık kontrolü için götürüldüğü Adana Adli Tıp Birimi'nde kayıt işlemleri sırasında kaçtı.

Polis ekiplerince yakalanan hırsızlık zanlısı Baran S, sağlık kontrolü için Yüreğir Devlet Hastanesi kampüsünde bulunan Adana Adli Tıp Birimi'ne götürüldü.

Buradaki kayıt işlemleri sırasında kaçan Baran S, çevredeki mısır tarlalarına girerek izini kaybettirdi.

Bu sırada zanlıya engel olmak isteyen bir polis memuru, kazara kendisini tabancasıyla dizinden yaraladı. Yaralı polis, Yüreğir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaçan zanlının yakalanması için mısır tarlası ve civarında dron destekli çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Adana Adli Tıp Birimi, Devlet Hastanesi, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da sağlık kontrolüne götürülen hırsızlık zanlısı polisin elinden kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da sağlık kontrolüne götürülen hırsızlık zanlısı polisin elinden kaçtı - Son Dakika
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