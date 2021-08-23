ADANA'DA KAÇAK CEP TELEFONU VE KULAKLIK ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

ADANA'da polisin kontrol noktasında durdurduğu yolcu otobüsünün bagajında ve baskın düzenlenen bir iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 316 kablosuz kulaklık ve 103 akıllı cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık suçlarına yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerin çalışmasında, Hatay-Ceyhan- Adana otoyolu üzerindeki İncirlik kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünün bagajına gizlenmiş gümrük kaçağı 103 akıllı cep telefonu, Seyhan ilçesi Şehit Bülent Angın Bulvarı'ndaki bir iş yerine yapılan baskında ise gümrük kaçağı 316 kablosuz kulaklık ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.