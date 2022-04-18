Gümrük kaçağı 1200 litre etil alkol ve 343 kilogram tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Gümrük kaçağı 1200 litre etil alkol ve 343 kilogram tütün ele geçirildi

18.04.2022 09:56

Adana'da gümrük kaçağı 1200 litre etil alkol, 343 kilogram nargile tütünü ve 10 bin 60 paket sigara ele geçirildi.

Adana'da gümrük kaçağı 1200 litre etil alkol, 343 kilogram nargile tütünü ve 10 bin 60 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki iki adreste ve uygulama noktasında durdurulan iki minibüste arama yaptı.

Aramalarda gümrük kaçağı 1200 litre etil alkol, 343 kilogram nargile tütünü ve 10 bin 60 paket sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gümrük kaçağı 1200 litre etil alkol ve 343 kilogram tütün ele geçirildi
Gümrük kaçağı 1200 litre etil alkol ve 343 kilogram tütün ele geçirildi
Gümrük kaçağı 1200 litre etil alkol ve 343 kilogram tütün ele geçirildi
Gümrük kaçağı 1200 litre etil alkol ve 343 kilogram tütün ele geçirildi
Gümrük kaçağı 1200 litre etil alkol ve 343 kilogram tütün ele geçirildi
Gümrük kaçağı 1200 litre etil alkol ve 343 kilogram tütün ele geçirildi
Gümrük kaçağı 1200 litre etil alkol ve 343 kilogram tütün ele geçirildi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gümrük kaçağı 1200 litre etil alkol ve 343 kilogram tütün ele geçirildi - Son Dakika


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