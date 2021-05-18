Gümrük kaçağı 237 çift ayakkabı ele geçirildi - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin girişinde, çok sayıda kolinin yanında duran kişinin durumundan şüphelendi.

"Yasak aşk yaşıyorlar" diyerek eşini ve yakın arkadaşını ormanda öldürdü! Son sözü ise "Namusumuz için yaşıyoruz" oldu