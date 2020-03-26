Adana'da gümrük kaçağı 37 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

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Adana'da gümrük kaçağı 37 cep telefonu ele geçirildi
6 saat önce
Adana'da, iş yerinde gümrük kaçağı 37 cep telefonu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da, iş yerinde gümrük kaçağı 37 cep telefonu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.
İş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 37 cep telefonu bulundu, şüpheli F.Y'yi gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 10:20 Kaynak: AA
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