Adana'da gümrük kaçağı 8 milyon 950 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da gümrük kaçağı 8 milyon 950 bin makaron ele geçirildi

01.04.2022 09:48
Adana'da gümrük kaçağı 8 milyon 950 bin makaron ele geçirildi

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 8 milyon 950 bin makaron ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 8 milyon 950 bin makaron ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kent genelinde bazı adreslere baskınlar düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; gümrük kaçağı 8 milyon 950 bin makaron ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiklerin adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Adana'da gümrük kaçağı 8 milyon 950 bin makaron ele geçirildi
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Kaçakçılık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da gümrük kaçağı 8 milyon 950 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da gümrük kaçağı 8 milyon 950 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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