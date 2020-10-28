Adana'da gümrük kaçağı ürün operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Adana'da düzenlenen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ürün ticareti yaptığı iddia edilen A.E'yi (51) takibe aldı.

Ekipler, şüphelinin merkez Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'ndeki ayakkabı mağazasına ve evine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 493 cinsel içerikli ürün ile kurusıkı tabanca, bu silaha ait 1500 fişek ile 145 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Şüpheli A.E. gözaltına alındı.