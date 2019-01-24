Adana'da Güreşirken Fenalaşan Çocuk Öldü
6 dakika önce
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde arkadaşıyla güreşirken rahatsızlanan 10 yaşındaki Musa Sayın hayatını kaybetti.
Adana
'nın Tufanbeyli
ilçesinde arkadaşıyla güreşirken rahatsızlanan 10 yaşındaki Musa Sayın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet İlköğretim Okulu 4. sınıf örencisi Musa Sayın, Gençlik Merkezinin düzenlediği güreş kursuna katılan arkadaşlarıyla spor salonuna gitti.
Burada arkadaşıyla güreş tutan Sayın, rahatsızlanarak yere düştü. Merkez görevlilerinin durumu iletmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülen Sayın, yolda hayatını kaybetti.
Sayın'ın cesedinin otopsi için Adana Adli Tıp
Kurumuna gönderileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:19 Kaynak: AA
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