Adana'da Güreşirken Fenalaşarak Ölen Çocuk
1 saat önce
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde dün arkadaşıyla güreşirken fenalaşarak yaşamını yitiren 10 yaşındaki çocuğun cenazesi, otopsi işleminin ardından yakınları tarafından teslim alındı.
Adana
'nın Tufanbeyli
ilçesinde dün arkadaşıyla güreşirken fenalaşarak yaşamını yitiren 10 yaşındaki çocuğun cenazesi, otopsi işleminin ardından yakınları tarafından teslim alındı.
Tufanbeyli Gençlik Merkezi'nin düzenlediği kurs kapsamında arkadaşıyla güreşirken rahatsızlanarak yere düşen ve hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybeden Cumhuriyet İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi Musa Sayın'ın Adana Adli Tıp
Kurumundaki otopsi işlemi tamamlandı.
Amcası Halil Sayın
ve yakınlarına teslim edilen cenaze, Tufanbeyli ilçesine götürüldü.
10 yaşındaki çocuğun naaşının ilçede toprağa verileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:42 Kaynak: AA
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