Son Dakika Haberleri: Adana'da "gürültü" kavgası: 1 ölü
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Adana'da "gürültü" kavgası: 1 ölü

1 saat önce

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, komşular arasında gürültü yapıldığı gerekçesiyle çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, komşular arasında gürültü yapıldığı gerekçesiyle çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.
Ferdi B. (24), Küçük Dikili Kavaklı Mahallesi'nde aynı binada oturduğu Suriye uyruklu Ramadan Silo (23) ile gürültü yaptığı gerekçesiyle tartıştı.
Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgaya Ferdi B'nin yakınları da karıştı.
Kavgada bıçakla yaralanan Ramadan Silo, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan Ferdi B. ve iki kardeşini yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan bıçağı kullandığı iddia edilen Ferdi B. tutuklandı, iki kardeşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dikili, Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:01 Kaynak: AA
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