Adana'da güven uygulamasında 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Adana'da jandarmanın gerçekleştirdiği huzur ve güven uygulamasında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yüreğir ilçesi Yakapınar, Eskimisis, Geçitli ve Kaşlıca mahallelerinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamada, E.Y'nin bahçesinde 260 kök Hint keneviri, R.A'nın ikametinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ekipler, M.D'nin evinin bahçesinde de kaçak kazı yaptığını tespit etti.

Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.