Son dakika haber! ADANA "Güven ve huzur" uygulamasında 43 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber! ADANA "Güven ve huzur" uygulamasında 43 kişi gözaltına alındı

27.02.2022 02:54

Edinilen son dakika haberine göre Adana'da 1800 polisin katılımıyla "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

Adana'da 1800 polisin katılımıyla "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince kent genelinde gerçekleştirilen uygulamada, 16 bin 483 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 43 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde, ruhsatsız 10 tabanca ile 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 10 şarjör, 4 kartuş, 10 fişek, 5 kesici aletin yanı sıra 65 gram esrar, 113 uyuşturucu hap, 18 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ayrıca 6 bin 240 araç kontrol edildi. 10 aracın trafikten men edildiği denetimlerde, çalıntı olduğu belirlenen 4 otomobile el konuldu, 120 sürücüye 393 bin 335 lira ceza uygulandı.

Toplam 240 umuma açık iş yerinin denetlendiği uygulamada, 2 iş yerine işlem yapıldı. Kumar oynayan ve oynatan 6 kişiye 7 bin 276 lira ceza uygulandı.

Denetimlerde, dilencilik yapan 14 kişiye de 3 bin 878 lira idari ceza kesildi.

Son dakika haber! ADANA Güven ve huzur uygulamasında 43 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber! ADANA Güven ve huzur uygulamasında 43 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber! ADANA Güven ve huzur uygulamasında 43 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber! ADANA Güven ve huzur uygulamasında 43 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber! ADANA Güven ve huzur uygulamasında 43 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber! ADANA Güven ve huzur uygulamasında 43 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber! ADANA Güven ve huzur uygulamasında 43 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber! ADANA Güven ve huzur uygulamasında 43 kişi gözaltına alındı

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Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Silah, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! ADANA 'Güven ve huzur' uygulamasında 43 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! ADANA "Güven ve huzur" uygulamasında 43 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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