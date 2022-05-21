Güven ve huzur uygulamasında 44 kişi gözaltına alındı

Adana'da yapılan "huzur ve güven" uygulamasında, 44 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince kent genelinde 1735 polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, 16 bin 316 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 44 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde, ruhsatsız 9 tabanca ile 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 9 şarjör, 92 mermi, 9 kesici aletin yanı sıra 468 gram esrar ve 113 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca 5 bin 690 araç kontrol edildi. 2 aracın trafikten men edildiği denetimlerde, çalıntı olduğu belirlenen 1 otomobile el konuldu, 37 sürücüye 88 bin 797 lira ceza uygulandı.

Toplam 207 umuma açık iş yerinin denetlendiği uygulamada, 3 iş yerine işlem yapıldı.

Üzerinde 3 sahte polis muhabiri kartı bulunduran 1 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde, dilencilik yapan 11 kişiye de 3 bin 47 lira idari ceza kesildi.