Güvenlik kameralarından belirlenen hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da 5 motosiklet ve elektrikli bisiklet çaldığı güvenlik kameralarından belirlenen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde son beş günde 5 motosiklet ve elektrikli bisiklet çalındı.

İhbarlar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.

Ekipler, elde ettikleri güvenlik kamerası görüntülerinden, olayların tamamını, "hırsızlık", "uyuşturucu madde kullanmak", "fuhşa teşvik veya yer ve imkan sağlamak"tan 37 suç kaydı bulunan Mehmet Y'nin (34) gerçekleştirdiğini belirledi.

Şüpheliyi yakalayan ekipler, çalınan iki motosikleti de bularak sahiplerine teslim etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüpheli, hastane bahçesi, akaryakıt istasyonu ve bina girişleri gibi yerlere park edilen motosikletleri alıp uzaklaşıyor.

Şüphelinin çaldığı bir motosikleti yol kenarına bırakıp uzaklaşması ve bir süre sonra farklı kıyafetle gelip alması da görüntüye yansıdı.