Merkez Seyhan ilçesinde son bir haftada bazı iş yerleri ve araçlardan 6 cep telefonu çalındı.

Adana 'da araç ve iş yerlerinden 6 cep telefonu çaldığı öne sürülen ve güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalanan zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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