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Adana'da güvenlik kamerasından teşhisle yakalanan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da güvenlik kamerasından teşhisle yakalanan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı

14.12.2021 10:07
Adana'da güvenlik kamerasından teşhisle yakalanan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı

Adana'da, 2 kişinin çantasını ve cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürülen ve yaklaşık 100 güvenlik kamerasının incelenmesiyle kimlikleri tespit edilip yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'da, 2 kişinin çantasını ve cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürülen ve yaklaşık 100 güvenlik kamerasının incelenmesiyle kimlikleri tespit edilip yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde Hüseyin K, sokakta eşi ve çocuklarıyla yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan motosikletli 2 kişi, içinde cep telefonu ve kimliğinin bulunduğu çantasını elinden alıp kaçtı.

Yaklaşık bir saat sonra da Güney Kuşak Bulvarı'nda kaldırımda bekleyen Yusuf K'nin elindeki cep telefonu motosikletli 2 zanlı tarafından çalındı.

İhbarlar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Her 2 adresteki yaklaşık 100 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, olayların aynı 2 zanlı tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Ekipler, adresleri ve kimliklerini tespit ettiği Salih T. ve Yusuf Ç'yi operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kapkaç kamerada

Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki kapkaç, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, sokakta eşi ve çocuklarıyla yürüyen Hüseyin K'ye yaklaşan motosikletli 2 zanlının mağdurun çantasını çalıp kaçması yer alıyor. Kayıtlarda ayrıca Hüseyin K'nin de kaçan zanlıları yakalamak için arkalarından bir süre koştuğu görülüyor.

Kapkaç, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da güvenlik kamerasından teşhisle yakalanan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da güvenlik kamerasından teşhisle yakalanan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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