Adana'da güvercin gasbettikleri öne sürülen 2 sanığın 15'er yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
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Adana'da güvercin gasbettikleri öne sürülen 2 sanığın 15'er yıla kadar hapsi istendi

30.03.2022 10:23
Adana'da güvercin gasbettikleri öne sürülen 2 sanığın 15'er yıla kadar hapsi istendi

Adana'da bıçakla tehditte bulunarak bir kişinin güvercinlerini gasbettikleri öne sürülen 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adana'da bıçakla tehditte bulunarak bir kişinin güvercinlerini gasbettikleri öne sürülen 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, "yol kesmek suretiyle birden fazla kişi ile silahla yağma" suçlamasıyla tutuksuz O.B. ve H.D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanıklar için 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, mağdur B.D'nin merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde yolda yürürken şüpheli O.B. ve H.D. tarafından durdurulduğu, şüphelilerin B.D'yi bıçakla tehdit ederek darbettikleri ve elindeki 2 güvercini alarak kaçtıkları anlatıldı.

Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde mağdura karşı hakarette bulundukları da aktarılan iddianamede, O.B. ve H.D'nin "yol kesmek suretiyle birden fazla kişi ile silahla yağma" suçundan cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da güvercin gasbettikleri öne sürülen 2 sanığın 15'er yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da güvercin gasbettikleri öne sürülen 2 sanığın 15'er yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
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